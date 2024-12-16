Правительство поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство России поддержало законопроект о введении специальных рублевых счетов для доходов иностранных агентов. В представленный на рассмотрение документ не внесено каких-либо замечаний. Это следует из официального отзыва, который есть в распоряжении ТАСС.

Госдума приняла названный законопроект в первом чтении 20 ноября. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 17 декабря.

Авторами документа выступили 429 депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Согласно документу, иноагенты обязаны открывать специальные счета для перечисления вознаграждения за интеллектуальную собственность. Если они не сделают этого, эта обязанность возлагается на лицо, которое переводит средства. Деньги с таких счетов могут быть направлены в федеральный бюджет по решению суда или в случаях, установленных правительством. Иноагенты смогут распоряжаться этими средствами только после снятия статуса иностранного агента.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Творческим иноагентам выставят спецсчета».