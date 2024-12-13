Уральцы повторно выступили против строительства многоэтажек у озера Шарташ

На вторых общесвтенных обсуждениях, касающихся строительства многоэтажных домов вблизи озера Шарташ в Екатеринбурге, участники вновь выступили против проекта. Напомним, микрорайон площадью 635,2 тыс. кв. м на 21 тыс. жителей планирует построить московский застройщик «Самолет». Он должен появится на территории в районе ул. Норильской. В рамках проекта девелопер планировал строительство двух школ на 3 тыс. мест, трех детсадов на 1 тыс. мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На общесвтенных по переводу земельного участка для многоэтажной жилой застройки более 800 жителей Екатеринбурга проголосовали против строительства микрорайона и администрация города учла их мнение. Как рассказал депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин, 13 декабря комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) приняла во внимание мнение жителей, и единогласно отказала застройщику в изменении статуса указанного участка. «Почти 1000 человек приняли участие в обсуждении, и такая серьезная активность говорит об актуальности вопроса. Почти 90% из них высказались категорически против планируемой застройки в районе улиц Проезжая-Норильская»,– сообщил депутат.

13 декабря завершились еще одни обсуждения, на этот раз они касались проекта планировки территории под многоэтажную застройку. Согласно заключению, 694 человека вновь выразили несогласие с будущим проектом. «Проектируемая застройка ухудшит экологическое состояние существующего лесного массива, прибрежной территории и озера Шарташ. Застройка создаст угрозу исчезновения озера и исторических мест вокруг озера Шарташ»,– заявили учасники обсуждений. На что в мэрии ответили, что проект подготовлен с требованиями Гардкодекса и в соответствии с Генпланом. «В текстовой части проекта содержится информация о предусмотренных мероприятия, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и мероприятиях по охране окружающей среды»,– ответили в мэрии, добавив, что в отношении проекта проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза о соответствии требования санитарного законодательства.

«Проектом учтен ранее утвержденный проект планировки территории, предназначенный для реконструкции ул. Проезжей, с расширением проезжей части до 4 полос и со строительством трамвайно линии»,– также говорится в ответе администрации. В итоге в мэрии решили, что замечания от почти 700 человек, учету не подлежат. Еще 168 участников выступили в поддержку проекта и это предложение в мэрии учли.