«Самолет» построит жилой комплекс у озера Шарташ на Норильской

Группа «Самолет» планирует построить еще один жилой комплекс недалеко от озера Шарташ и Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба застройщика. ЖК площадью 700 тыс. кв. м появится на ул. Норильская.

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Сейчас проект находится на стадии разработки проектной документации, идет подготовка к получению разрешения на строительство. На первом этапе возведут многосекционные корпуса общей площадью более 190 тыс. кв. м. с этажностью от 12 до 17 этажей и минималистичными фасадами с облицовкой из штукатурки, клинкерной плитки и керамогранита. В качестве главного акцентного элемента фасадов выступит регулярная сетка витражных балконов, которая сделает здание более рельефным.

Основу линейки квартир составят лоты площадью от 31 до 78 кв. м с просторными кухнями-гостиными, также для покупки будут доступны студии площадью от 28 кв. м. Планировки квартир предусматривают наличие либо французских, либо классических балконов с витражами.

В рамках проекта появится также разнообразная социальная и коммерческая инфраструктура: ритейл со входами со стороны улицы разместится на первом этаже, также будут спроектированы две школы на 3 тыс. мест, три детсада на 1 тыс. мест суммарно, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, поликлиника с дневным стационаром и школа искусств. Под строительство соцобъектов выделят 11 га, всю проектную документацию «Самолет» безвозмездно передаст городу.

Кроме того, при благоустройстве территории проложат велодорожки и пешеходные аллеи, оборудуют зоны отдыха, а также создадут ландшафтный сквер.

Ранее власти Екатеринбурга утвердили проект планировки и межевания территории в границах пер. Базового, ул. Луганской и русла Исети. Там построят новый жилой квартал с детским садом, общественно-деловые учреждения, ТЦ и парковки.

Ирина Пичурина