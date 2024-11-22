В Екатеринбурге построят новый микрорайон на 21 тысячу жителей около Шарташа

В Екатеринбурге на общественные обсуждения выставили проект планировки территории, связанный со строительством микрорайона рядом с озером Шарташ. Реализацией проекта займется Группа «Самолет» («Самолет-Регионы»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документах, проектируемый жилищный фонд территории на расчетный срок составит 635,2 тыс. кв. м общей площади. Население перспективной жилой застройки составит более 21,1 тыс. человек. «Застройка представлена жилыми блоками 13-17 этажей в свободной планировке с прямым доступом на зеленый бульвар. Микрорайон условно разделен "зеленым ходом" на пять частей. В каждой части центральным элементом выступает объект социальной инфраструктуры, который также имеет прямой доступ к бульвару. Все жилые секции сформированы с учетом инсоляции»,– говорится в проекте.

Согласно плану, на территории в районе ул. Норильской, хотят построить дошкольную образовательную организацию на 350 мест, встроенно-пристроенную дошкольную образовательную организацию на 125 мест, два образовательных комплекса, амбулаторно-поликлиническое учреждение с дневным стационаром, поликлинику для взрослых и детей на 22 терапевтических участка, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и бассейном. На территории также появится детская школа искусств и детско-юношеская спортивная школа.

Также в новом микрорайоне хотят оборудовать площадку для выгула собак, площадки для отдыха, будет предусмотрено более 6 тыс. мест для хранения автомобилей.

Общественные обсуждения будут идти до 13 декабря, оставить свои замечания и предложения можно на сайте городской администрации до 2 декабря.