Жители Екатеринбурга выступили против застройки берега озера Шарташ

Более 800 жителей Екатеринбурга на общественных обсуждениях проголосовали против строительства микрорайона у озера Шарташ. Как указано в документах на сайте городской администрации, горожане считают, что застройка нарушит экологию озера. Общественные обсуждения касались перевода земельного участка для многоэтажной жилой застройки (территориальная зона Ж-5), зоны объектов общественного образования и установления других зон для будущей застройки. Согласно заключению о результатах общественных обсуждений, администрация Екатеринбурга отметила, что мнение 807 участников, выступающих против, целесообразно учесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, микрорайон площадью 635,2 тыс. кв. м на 21 тыс. жителей планирует построить московский застройщик «Самолет». Он должен появится на территории в районе ул. Норильской. В рамках проекта девелопер планировал строительство двух школ на 3 тыс. мест, трех детсадов на 1 тыс. мест.

Параллельно на сайте городской администрации проходят общественные обсуждения по проекту планировки территории, связанный со строительством данного микрорайона рядом с озером Шарташ. Их итог станет известен 13 декабря.

Портал 66.ru со ссылкой на источник сообщил, что «Самолет» не предложил решение о финансировании социальных объектов, не привлек средства госпрограмм. Источник предположил, что 13 декабря на заседании комиссии по правилам землепользования и застройки чиновники откажут девелоперу в строительстве.

Виталий Красиков