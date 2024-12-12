Число совершенных мигрантами преступлений в 2024 году снизилось на 2,1%

За январь—ноябрь 2024 года мигранты и лица без гражданства совершили на 2,1% меньше преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,9%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Больше всего снизилось число разбойных нападений и грабежей: в этом году таких преступлений совершено на 25,7% меньше, чем в прошлом. На 15,8% уменьшилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало на 11,1% меньше. Также на 4,5% реже совершались убийства и покушения на убийства.

22 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нужно строго регламентировать трудовую миграцию, чтобы защитить страну от преступности среди иностранцев. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также призывал контролировать въезд мигрантов и их перемещение внутри страны. Аналогичную позицию занимает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

О реформах миграционного законодательства — в материале «Ъ» «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».