Кандидат на пост главы ФБР пообещал начать расследование в отношении Зеленского

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател заявил о планах инициировать расследования против президента Украины Владимира Зеленского. Он намерен выяснить, каким образом были израсходованы деньги американских налогоплательщиков в контексте помощи Киеву от Вашингтона. Общий объем американской военной помощи Украине за период президентства Джо Байдена превысил $62 млрд, подсчитали ранее в Пентагоне.

«Мы же не отправили $1 млрд, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удается оправдываться. <…> Мы не можем слепо доверять (Владимиру Зеленскому.— "Ъ"), выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги»,— заявил Пател в подкасте Kash's Corner.

Господин Пател также планирует установить, не использовал ли украинский президент ложные угрозы безопасности западным странам для получения дополнительной финансовой помощи от Вашингтона.

Вчера, 11 декабря, действующий глава ФБР Кристофер Рэй объявил о завершении работы на этом посту, не дождавшись формальной передачи власти. Он назвал свое решение «лучшим способом избежать еще больших трений» на фоне критики ведомства со стороны избранного президента Дональда Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп глубоко копает под ФБР».