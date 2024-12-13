Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Дикий алмаз" — это звучит загадочно, сулит авантюрную канву а-ля "Роман с камнем", но ничего загадочного ни в названии, ни в сюжете нет. "Диких алмазов", строго говоря, не существует. Есть необработанные алмазы, и именно таким неограненным драгоценным камнем видится Риданже девятнадцатилетняя гопница Лиана Пужи (Малу Хебиди).

Все падчерицы общества потребления несчастны в современном кино поразительно однообразно. Вот Лиана бежит-бежит-бежит по затхлым окраинам города. Бежит из ниоткуда в никуда, как бегут сотни ее сверстниц в сотнях фильмов о неприкаянной молодежи, хотя бы в английской "Птице", вышедшей в наш прокат на прошлой неделе. Затасканная, мягко говоря, метафора слепого порыва к свободе детей депрессивных кварталов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В гостях у псевдосказки».