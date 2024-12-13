Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 14–15 декабря
12 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых белорусско-российский мистический детектив Кирилла Кузина «Черный замок» и хоррор-ромком Кэролайн Линди «Мой сосед — монстр». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Черный замок
- Режиссер: Кирилл Кузин
- В ролях: Евгений Шварц, Линда Лапиньш, Евгений Стычкин, Вероника Устимова, Олег Васильков, Александр Гиренок
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия, Белоруссия / 103 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Может быть, кто его знает "Черный замок" выявляет потенциальную матрицу отечественного жанра. В меру инфантильного, в меру сурового. В меру фантазийного, что касается достославной истории, в меру жесткого, что касается истории недавней. В меру хипстерского, в меру старомодного. В общем, некую "золотую середину", без какой ни одна нормальная киноиндустрия существовать не может».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Измененное состояние самосознания».
Мой сосед — монстр
- Режиссер: Кэролайн Линди
- В ролях: Мелисса Баррера, Томми Дьюи, Эдмунд Донован, Мэган Фэйхи, Кайла Фостер, Икечукву Уфомаду
- Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези / Великобритания, США / 103 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Ксения Рождественская: «Главную роль в фильме играет "королева крика" Мелисса Баррера ("Крик"). Орет ли она? Да, разумеется. "Мой сосед — монстр" намеренно театрален, здесь орут, любят, мстят и поглощают китайскую еду так, чтобы было слышно и видно на галерке. Находит ли героиня собственный голос? Нет. Раньше она слушалась маму, бойфренда, подругу, сейчас она слушается Монстра».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Мамбл-ром-хоррор».
На расстоянии удара
- Режиссер: Росс В. Кларксон
- В ролях: Матис Ландвер, Маттиас Хьюз, Курт МакКинни, Билли Блэнкс, Синтия Ротрок, Мишель Кисси
- Жанр: боевик / США / 105 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Фильм Росса Б. Кларксона (оператора по первой профессии, чьим наивысшим режиссерским достижением был до сего момента довольно несуразный "Главнокомандующий" со Стивеном Сигалом в роли второстепенного злодея), снятый в основном с помощью краудфандинга, вряд ли можно назвать не только удачным, но, пожалуй, даже и просто получившимся. Но то, что сделан он абсолютно искренне, с открытым сердцем и уважением к истокам, видно невооруженным (как и полагается при настоящем честном спарринге) глазом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Видеосалонное искусство».
Амадей
- Режиссер: Милош Форман
- В ролях: Том Халс, Ф. Мюррэй Абрахам, Элизабет Берридж, Рой Дотрис, Саймон Кэллоу, Кристин Эберсоул
- Жанр: драма, биография, музыка / США, Франция / 160 мин.
- Слоган: «Мастер... Музыка... Безумие... Убийство... Киношедевр... Все, что вы слышали, — правда»
- В прокате: с 12 декабря
Кинопрокатчик «Иноекино»: «"Амадей" — завораживающий портрет великого композитора и трагикомическая притча о природе человека, любви к музыке, муках творчества и судьбе тех, кто живет в тени настоящего гения. Милош Форман перенес на экран историю напряженного, драматического соперничества между Моцартом и его современником, композитором Антонио Сальери. Фильм претендует не на историческую достоверность конфликта, а на его универсальность: в центре повествования борьба гениальности и посредственности, Бога и человека, новаторства и закостенелого общества. Запоминающийся актерский дуэт Тома Халса и Ф. Мюррэя Абрахама, эффектно вплетенная в повествование музыка, погружающие в эпоху костюмы и декорации сделали "Амадея" триумфатором премии "Оскар" 1985 года и шедевром биографического и исторического кино, который с годами лишь укрепился в этом статусе».
Операция «Кровавая охота»
- Режиссер: Луис Мэндилор
- В ролях: Куинтон Джексон, Луис Мэндилор, Джонатан Риз Майерс, Соня Кулинг, Майлс Клохесси, Гари Кейрнс II
- Жанр: боевик, ужасы / Таиланд / 116 мин.
- Слоган: «Проклятие острова. Золото оборотней»
- В прокате: с 12 декабря
Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «1944 год. Команда подготовленных бойцов отправляется спасти пропавших товарищей на затерянный в Тихом океане остров, где происходит нечто необъяснимое. Их ждёт золото, охраняемое оборотнями, и адская мясорубка — и неизвестно, выживет ли кто-то из них».
Возвращение Одиссея
- Режиссер: Уберто Пазолини
- В ролях: Рэйф Файнс, Жюльет Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон
- Жанр: драма / Великобритания, Италия, Греция, Франция / 116 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «От любого историзма авторы отказываются с порога, и все происходящее скорее напоминает театральную постановку, которую разыгрывает под открытым небом и в минималистичных интерьерах этнически и расово разнообразный актерский ансамбль, завернутый в домотканые покрывала. Речь у них современная, богов никто даже не вспоминает, ведь вся эта древность — не более чем художественная условность, нужная, чтобы поговорить о вполне злободневных проблемах».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Посттроянский синдром».
Арман
- Режиссер: Хальвдан Ульман Тёндель
- В ролях: Ренате Реинсве, Эллен Доррит Петерсен, Эйстейн Рёгер, Эндре Хеллествайт, Теа Ламбрехтс Ваулан, Вера Вельович-Йованович
- Жанр: драма / Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция, Великобритания / 117 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Семейственность в кинематографе — штука далеко не только отечественного разлива. Тёндель — внук одного из величайших режиссеров мирового кино Ингмара Бергмана и великой актрисы Лив Ульман. Это, конечно, дополнительное очко для него в фестивальной иерархии и лишний инфоповод для интервьюеров: ой, расскажите нам, что вы помните про бабушку и дедушку. Беда в том, что если на детях гениев природа отдыхает не всегда, то на внуках, как правило, беспробудно отсыпается в полный рост. А внуки, очевидно сознавая собственную творческую недостаточность, компенсируют дефицит фантазии, мягко говоря, заимствованием чужого материала».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Небольшая перемена».
Дикий алмаз
- Режиссер: Агат Ридингер
- В ролях: Малу Хебизи, Идир Азугли, Андреа Бесконд, Алексис Маненти, Килия Фернан, Леа Горла
- Жанр: драма / Франция / 103 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Дикий алмаз" — это звучит загадочно, сулит авантюрную канву а-ля "Роман с камнем", но ничего загадочного ни в названии, ни в сюжете нет. "Диких алмазов", строго говоря, не существует. Есть необработанные алмазы, и именно таким неограненным драгоценным камнем видится Риданже девятнадцатилетняя гопница Лиана Пужи (Малу Хебиди).
Все падчерицы общества потребления несчастны в современном кино поразительно однообразно. Вот Лиана бежит-бежит-бежит по затхлым окраинам города. Бежит из ниоткуда в никуда, как бегут сотни ее сверстниц в сотнях фильмов о неприкаянной молодежи, хотя бы в английской "Птице", вышедшей в наш прокат на прошлой неделе. Затасканная, мягко говоря, метафора слепого порыва к свободе детей депрессивных кварталов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В гостях у псевдосказки».
Пятый битл
- Режиссер: Джо Стефенсон
- В ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Эмили Уотсон, Эд Спелирс, Эдди Марсан, Эдди Иззард, Майло Паркер
- Жанр: биография, музыка, драма / Великобритания / 112 мин.
- В прокате: с 5 декабря
Кинокритик Игорь Гаврилов: «Вообще-то "пятым битлом" чаще всего называли Джорджа Мартина, человека, который работал в студии на Эбби-Роуд и отвечал за звук классических альбомов The Beatles. А еще прозвище на какое-то время приклеилось к клавишнику Билли Престону, который сыграл существенную роль в создании поздних записей The Beatles. Фильм в оригинале называется "Midas Man", то есть "человек с даром Мидаса", "тот, в чьих руках все превращается в золото". Впрочем, однажды (в интервью 1997 года) Эпстайна действительно назвал "пятым битлом" Пол Маккартни, и авторы картины дают титр с цитатой из его слов: "Если кого-то и можно было когда-либо назвать пятым битлом, то это Брайан"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Таланты на вырост».
Приключения Паддингтона 3
- Режиссер: Дагал Уилсон
- В ролях: Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар
- Жанр: комедия, приключения, семейный / Великобритания, Франция, Япония, США / 106 мин.
- Слоган: «Маленький медведь. Большое путешествие»
- В прокате: с 28 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Третий "Паддингтон" использует проверенную формулу второго: для детей здесь есть забавные медвежьи проделки, а для взрослых — синефильские отсылки (при просмотре вспоминается не только "Индиана Джонс", но и "Агирре, гнев божий" с "Фицкарральдо") и размышления на тему иммиграции, перемены участи и давящего груза семейных ожиданий.
Пожалуй, смешано это чуть менее изящно и не в таких точных пропорциях, как раньше, однако сто шесть минут пролетают быстро и вполне занимательно, а в финале не растрогаются разве что самые черствые зрители».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Косолапый рейс».