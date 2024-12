Таланты на вырост

В российский прокат вышел «Пятый битл» Джо Стивенсона — фильм о продюсере The Beatles и отце ливерпульской музыкальной сцены 1960-х Брайане Эпстайне. Байопик влюбленного в музыку бизнесмена-одиночки посмотрел Игорь Гаврилов.

Фото: Fourth Culture Films Брайан Эпстайн (Джейкоб Форчун-Ллойд) в фильме не столько «пятый битл», сколько единоличный творец музыкантских судеб

Фото: Fourth Culture Films

Вообще-то «пятым битлом» чаще всего называли Джорджа Мартина, человека, который работал в студии на Эбби-Роуд и отвечал за звук классических альбомов The Beatles. А еще прозвище на какое-то время приклеилось к клавишнику Билли Престону, который сыграл существенную роль в создании поздних записей The Beatles. Фильм в оригинале называется «Midas Man», то есть «человек с даром Мидаса», «тот, в чьих руках все превращается в золото». Впрочем, однажды (в интервью 1997 года) Эпстайна действительно назвал «пятым битлом» Пол Маккартни, и авторы картины дают титр с цитатой из его слов: «Если кого-то и можно было когда-либо назвать пятым битлом, то это Брайан».

На роль режиссера фильма был выбран другой Midas Man — клипмейкер и кинорежиссер Юнас Окерлунд, фактически создавший визуальный язык поп-музыки 1990–2000-х, работая с Мадонной, Roxette, Metallica и так далее, а потом занявшийся разного рода зрелищным кино. Окерлунд изучал биографию Брайана Эпстайна на протяжении двух лет, лично встречался с музыкантами, которых продюсировал ливерпульский Мидас. За исключением, собственно, здравствующих членов группы: у этого проекта изначально не было никакого формального благословения от участников квартета и их наследников.

Но Юнас Окерлунд покинул проект после трех недель съемок. На его место была приглашена режиссер сериала «Винил» Сара Шугарман, однако съемки снова затормозились, и в итоге в 2023 году место режиссера занял британец Джо Стивенсон. Именно он притащил в проект комика Эдди Иззарда, которого как раз в это время снимал в хорроре «Доктор Джекилл». Эдди Иззард играет в «Пятом битле» роль меньше чем на минуту — это роль первого менеджера The Beatles Алана Уильямса.

Среди других искрометных камео «Пятого битла» — популярный американский телеведущий Джей Лено в роли Эда Салливана, в чьем шоу The Beatles дебютировали на американской сцене. Эдди Марсан сыграл отца Брайана Эпстайна (буквально сразу после роли отца Эми Уайнхаус в фильме «Back To Black»), Эмили Уотсон — его мать.

В роли же самого Эпстайна блистает Джейкоб Форчун-Ллойд, такой же импозантный, как и в сериале «Ход королевы». Его Эпстайн, с одной стороны, типичный «мальчик из хорошей еврейской семьи», который хочет доказать отцу, что жизнь больше чем торговля мебелью в Ливерпуле. С другой — музыкальный фанат с феноменальным чутьем на таланты. С третьей — гей, вынужденный скрывать свои интимные предпочтения. Тему ориентации Эпстайна авторы не сделали главной, однако при выпуске в российский прокат фильм все же потерял десять минут экранного времени. Соответствующая сюжетная коллизия осталась на экране только в виде туманного рудимента.

Сами участники The Beatles совершенно не выглядят в фильме героями. Джон Леннон, самый мифологизированный среди них, на экране самый низкорослый из четверых, что не соответствует исторической правде: портретного сходства авторы явно не добивались, да и известных актеров на роли битлов не брали. И все же нельзя сказать, что The Beatles в мире фильма такие же рядовые клиенты Эпстайна, как, скажем, их ливерпульские земляки Gerry And The Pacemakers или Силла Блэк, которую Эпстайн нашел в клубе Cavern, где она работала гардеробщицей.

Конечно, The Beatles — судьбоносная встреча в жизни Эпстайна, главный источник его вдохновения. Он самоотверженно штурмует офисы глав рекорд-лейблов, которые в один голос твердят, что из The Beatles ничего не получится, потому что уверен в своей правоте на сто процентов. В этой истории нужны были именно такие битлы — почти ничем не примечательные, без сверхъестественного ореола и очевидной харизматичности. Готовая звезда видна сразу, а ты попробуй разгляди ее в обычном парне из портового города.

Возможно, главная сцена фильма — это увольнение Брайаном Эпстайном первого барабанщика The Beatles Пита Беста. Пит Бест стоял, что называется, у истоков The Beatles: группа репетировала в доме его тети, Ринго Старр был его близким другом, он прошел с The Beatles боевое крещение концертами в Гамбурге. И к тому же его очень любили фанатки. Но Бестом не был доволен только что обретенный саундпродюсер группы Джордж Мартин, а битлы видели на его месте Ринго. Понимать, что тебя ссаживают на берег в самом начале чего-то великого, мучительно, и Эпстайн — единственный человек в мире, способный понять глубину трагедии Беста. Джейкоб Форчун-Ллойд и Адам Лоуренс разыгрывают эту сцену безупречно.

В феврале нынешнего года было объявлено, что Сэм Мендес снимет четыре байопика четырех участников The Beatles. Они выйдут на экраны в 2027 году. Как сказано в официальном сообщении Sony Pictures, фильмы делаются при полной поддержке Пола Маккартни, Ринго Старра, а также семей Джона Леннона и Джорджа Харрисона. При всем уважении к заслугам создателя «Красоты по-американски» очевидно, что это будет продолжение канона, за соблюдением которого зорко следят носители битловского ДНК. Фильм «Пятый битл» вряд ли можно назвать кинематографическим шедевром, и с производством у него все сложилось неидеально. Но это внятно рассказанная и довольно трагичная история одинокого творца, писавшего прекрасную музыку не нотами, а людьми. Фильм как минимум получился и не оказался в тени гигантов-байопиков.

Игорь Гаврилов