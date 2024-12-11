Аэропорт Сочи возобновил работу

В аэропорту Сочи с 22:34 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта. За время действия ограничений с 19:32 мск на запасные аэродромы ушли 11 воздушных судов, вылет еще 12 рейсов был перенесен на более позднее время. Ограничения, как сообщали в Росавиации, были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В пресс-службе аэропорта ранее сообщали, что воздушные суда приземлились в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани. На несколько часов был перенесен вылет 12 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд, Красноярск, Пермь, Кемерово, Екатеринбург и Пхукет, следует из информации на сайте воздушной гавани.