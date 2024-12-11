Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. По состоянию на 21:30 мск 11 самолетов, направлявшихся в аэропорт, ушли на запасные аэродромы. Ограничение на работу авиаузла введены с 19:32 мск с целью обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе аэропорта пояснили, что 11 воздушных судов приземлились в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани.

Из онлайн-табло следует, что после 19:30 мск на несколько часов были перенесены 12 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд, Красноярск, Пермь, Кемерово, Екатеринбург и Пхукет.