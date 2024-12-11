Доллар на международном рынке поднялся выше 108 рублей

Курс доллара на международном рынке Forex поднялся выше 108 руб. На 15:59 мск он торговался по 108,2568 руб. (+5,05%). Курс евро на Forex поднялся выше 113 руб. и достиг отметки 113,707 руб. (+4,85%). Кроме того, курс юаня на Московской бирже вырос до 14,037 руб.

Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня, 11 декабря,— 100,0324 руб. Курс евро от ЦБ — 106,2024 руб.

В начале ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка. Банк использовался странами Европы для оплаты российского трубопроводного газа. После введения санкций Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке до конца года, из-за чего доллар на международном рынке превысил отметку 114 руб. впервые с марта 2022 года. 5 декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что курс стабилизируется и с ним все будет в порядке через пару недель. Ранее на нынешней неделе ЦБ опубликовал обзор, в котором говорилось, что давление на рубль будет снижаться по мере адаптации участников рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль закругляется».