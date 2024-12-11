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Коммерсантъ FM
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Продажа непрофильных активов может сократить долг «Почты России» на 30 млрд руб.

Министерство цифрового развития России сообщило, что продажа непрофильных активов «Почты России» и доли в «Почта банке» может сократить долг компании на 30 млрд руб. Эти меры уже привели к значительному снижению убытков — впервые за пять лет компания вышла на операционную прибыль.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно данным бухгалтерского баланса компании, на 30 сентября краткосрочные и долгосрочные займы «Почты России» составили 128,3 млрд руб., отмечает «Прайм».

За последние четыре года выручка «Почты России» увеличилась на 8%. На 30 сентября 2023 года краткосрочные и долгосрочные займы компании составляли 128,3 млрд руб. В министерстве отметили, что за этот период было отремонтировано более 3,5 тыс. почтовых отделений, из которых около 3 тыс. находятся в сельской и труднодоступной местности. Это улучшило доступность услуг компании: число аварийных отделений сократилось на 16%, а временно закрытых — на 20%.

В июне 2023 года глава «Почты России» Михаил Волков сообщил о планах компании получить около 3 млрд руб. от реализации непрофильных активов. Руководство компании рассматривало вариант продажи исторического офиса международного почтамта на Варшавском шоссе в Москве.

Ранее сегодня, 11 декабря, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что глава Минцифры Максут Шадаев должен проявлять больше настойчивости для решения проблем «Почты России». Госпожа Матвиенко отметила, что у «Почты России» скопились крупные долги из-за отсутствия должной стратегии развития, а также на протяжении пяти лет происходит «кадровая чехарда».

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