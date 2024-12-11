Меркель рассказала, что Путин в 2006 году подарил ей плюшевую собаку

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что президент России Владимир Путина знал о ее боязни собак. По ее словам, российского президента предупреждали об этом перед встречей в 2006 году — за год до встречи, на которой присутствовал лабрадор. Тогда президент России подарил канцлеру Германии большую плюшевую собаку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель в Кремле в 2021 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель в Кремле в 2021 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Меркель рассказала газете La Vanguardia, что перед переговорами в январе 2006 года в Москве ее советник по внешней политике сообщил российскому советнику по внешней политике о том, что она боится собак. «В тот раз он не взял с собой собаку, но подарил мне большую плюшевую собаку и сказал, что эта не кусается. Спустя год он появился с настоящей собакой. Мне трудно представить, что он обо всем этом забыл»,— сказала бывший канцлер Германии.

Об истории с лабрадором Ангела Меркель рассказала в своей книге «Свобода. Воспоминания 1954–2021». В 2007 году она столкнулась с собакой во время встречи с президентом в резиденции в Сочи. Канцлер сочла, что господин Путин знал о ее боязни собак и специально ее пугал. Президент России Владимир Путин после публикации книги сказал, что не знал о страхе Ангелы Меркель и извинился перед ней.