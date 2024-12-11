Хинштейн заявил, что никто из курских чиновников пока не покаялся в грехах

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что никто из чиновников региона пока не пришел к нему каяться «в совершенных грехах». Ранее в ходе первого оперативного совещания в областном правительстве он предложил курским чиновникам «покаяться на берегу», если они чувствуют вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На вопрос журналистов о том, пришел ли кто-нибудь из чиновников Курской области после его призыва, господин Хинштейн ответил отрицательно. При этом он обратил внимание, что предложение было озвучено только утром 9 декабря, и вероятно, что людям нужно больше времени на осмысление.

«Нет, пока ни одного. Нет, но вы послушайте, я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова»,— сказал врио губернатора журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Президент Владимир Путин назначил господина Хинштейна врио губернатора 5 декабря. 7 декабря он прибыл в регион, где впервые встретился с курскими переселенцами и пообещал кардинально изменить систему помощи гражданам в регионе. Накануне, 10 декабря, у врио губернатора в курском Доме журналистов прошла первая пресс-конференция.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «Кризисный врио».