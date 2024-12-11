МИД Турции обвинил Израиль в покушении на территориальную целостность Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль угрожает суверенитету и территориальной целостности Сирии. Слова главы внешнеполитического ведомства прозвучали на заседании турецкого парламента при обсуждении параметров бюджета на 2025 год.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Фидан подчеркнул, что Турция будет поддерживать сирийский народ. Он выразил надежду на стабильность в Сирии после смены власти в стране и мирное сосуществование всех религиозных и этнических групп.
Представитель командования вооруженной оппозиции, также ранее говорил, что новые власти не допустят, чтобы какая-либо часть территории страны вышла из-под контроля Дамаска. По его словам, новые власти заверили христиан, друзов и курдов, проживающих в Сирии, в сохранности их собственности и мест отправления культа.
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез всемирной организации «более или менее един» в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения.
27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Активизировались также израильские бомбардировки сирийской территории. 9 декабря армия Израиля впервые выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».