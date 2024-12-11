МИД Турции обвинил Израиль в покушении на территориальную целостность Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль угрожает суверенитету и территориальной целостности Сирии. Слова главы внешнеполитического ведомства прозвучали на заседании турецкого парламента при обсуждении параметров бюджета на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Фидан подчеркнул, что Турция будет поддерживать сирийский народ. Он выразил надежду на стабильность в Сирии после смены власти в стране и мирное сосуществование всех религиозных и этнических групп.

Представитель командования вооруженной оппозиции, также ранее говорил, что новые власти не допустят, чтобы какая-либо часть территории страны вышла из-под контроля Дамаска. По его словам, новые власти заверили христиан, друзов и курдов, проживающих в Сирии, в сохранности их собственности и мест отправления культа.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез всемирной организации «более или менее един» в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Активизировались также израильские бомбардировки сирийской территории. 9 декабря армия Израиля впервые выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».