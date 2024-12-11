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Коммерсантъ FM
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Глава Минфина США пообещала продолжить ужесточать санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты продолжат принимать решительные меры, связанные с дальнейшим ужесточением санкций в отношении России.

Министр финансов США Джанет Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

«Наряду с нашей помощью Украине в сфере безопасности... мы продолжим предпринимать шаги для решительного ужесточения санкций в отношении России. Это поможет укрепить позиции Украины в защите ее суверенитета»,— приводятся слова госпожи Йеллен на сайте американского Минфина.

Накануне, 10 декабря, Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против четырех российских компаний — «Авиаснаб», «Горизонт», NtechLab и «Технологии видеоанализа». По версии американской стороны, они поставляли военным Мьянмы компоненты, которые «позволяли им нарушать права человека».

В начале ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, запретив тем самым оплачивать через него российский трубопроводный газ, поставляемый в страны ЕС. К концу 2024 года Евросоюз также планирует согласовать 15-й пакет санкций, направленный против танкеров, перевозящих российскую нефть, однако у стран не получается согласовать его из-за ряда вопросов. В частности, государства не могут решить, стоит ли отменять норму, позволяющую Чехии, Словакии и Венгрии получать нефть из России.

Подробнее — в материале «Ъ» «За газ вы еще заплатите».

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