В Сириусе зарегистрировали 178 нарушений ПДД за неделю

В течение последней недели сотрудники Госавтоинспекции выявили 178 нарушений ПДД на федеральной территории «Сириус». Основные нарушения связаны с неправильной парковкой и несоблюдением сигналов светофора, сообщает пресс-служба ведомства ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

Из общего числа нарушений 81 постановление вынесли за парковку под запрещающим знаком, а 15 — за стоянку на остановках общественного транспорта. Также зафиксировали 10 случаев, когда автомобилисты создавали помехи движению других транспортных средств, и девять нарушений касались парковки на пешеходных переходах.

В результате операций эвакуировали 109 автомобилей, владельцы которых не находились рядом. Кроме того, специалисты составили шесть протоколов за нарушения, связанные с дорожной разметкой при поворотах и разворотах.

Среди других нарушений: семь водителей оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора, два человека управляли транспортными средствами без прав, а одного автомобилиста задержали за управление в состоянии алкогольного опьянения. Также шесть протоколов составили за выезд на встречную полосу в запрещенных местах, и четыре водителя управляли автомобилями без полиса ОСАГО.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте произошла авария между автомобилями ВАЗ и Хендай. В ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ получила травмы.

Мария Удовик