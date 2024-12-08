Пассажирку иномарки госпитализировали после ДТП в Сочи

В пятницу, 6 декабря, случилось ДТП. Одну из пассажирок госпитализировали, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На курорте произошла авария, в которой столкнулись автомобили ВАЗ и Хендай. По предварительным данным, водитель ВАЗа не выбрал оптимальную скорость для безопасного управления транспортным средством, что стало причиной аварии. После удара автомобиль ВАЗ отбросило на бетонное ограждение.

В результате инцидента пассажирка автомобиля ВАЗ получила травмы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Ъ-Сочи» писал, что двое несовершеннолетних пострадали в аварии на обходе в Сочи. Также медицинская помощь потребовалась водителю иномарки.

Мария Удовик