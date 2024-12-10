Петербург полностью украсят к Новому году до 20 декабря

Губернатор Петербурга Александр Беглов в обращении на «Радио России» заявил, что новогоднее убранство в мегаполисе будет полностью готово к 20 декабря. В этот день зажгут огни главной елки на Дворцовой площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На текущий момент подготовка к праздникам идет полным ходом. Власти города пообещали, что многие локации, которые понравились жителям и гостям города в прошлом году, будут сохранены.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Ленобласть не будет выделять средства из бюджета на запуск салютов на Новый год. Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул, что администрация больше уделит внимания детям — дополнительное финансирование получат детские елки, утренники и новогодние театральные представления.

Андрей Маркелов