Академика Евгения Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили ученого-физика и академика Евгения Велихова. Он умер 5 декабря в возрасте 89 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Церемония прощания с Евгением Велиховым прошла в Доме ученых имени Александрова. На нее приехали в том числе помощник президента Андрей Фурсенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, президент РАН Геннадий Красников, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

На Новодевичьем кладбище гроб в могилу опускали под гимн России, который исполнил военный оркестр. Почетный караул из карабинов пустил залпы траурного салюта, передает «РИА Новости».

Евгений Велихов исследовал термоядерный синтез. С 1973 года он возглавлял исследования по управляемому синтезу. Академик также стал основателем кафедры плазменной энергетики МФТИ с базой в филиале Курчатовского института. Два года занимал должность председателя Совета ITER.

Каким был академик Велихов — в материале «Ъ» «"Даже к юмору он подходил с научной точностью"».