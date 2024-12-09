Песков призвал не сравнивать статус Асада в РФ и условия в сирийских тюрьмах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным сравнение условий, в которых содержались освобожденные сирийские осужденные, и предоставление политического убежища Башару Асаду. Так он ответил на вопрос о том, может ли Россия пересмотреть решение предоставить убежище бывшему президенту Сирии в связи с материалами, которые демонстрируют условия содержания в сирийских тюрьмах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Вчера, 8 декабря, антиправительственные силы Сирии объявили о свержении режима Башара Асада. Во время военного наступления они освободили заключенных из местных тюрем, в частности из известной как «человеческая бойня» тюрьмы Сейдная. На видео, которые сняты во время освобождения осужденных, можно увидеть в том числе детей.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. Где именно они находится, пресс-секретарь говорить отказался. По информации ТАСС, семья Башара Асада прибыла в Москву.

Подробнее о смене власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».