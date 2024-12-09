Минобороны: за сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 200 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на Курском направлении более 200 военнослужащих. Также были уничтожены восемь боевых бронированных машин, три миномета, два автомобиля и два танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах шести курских населенных пунктов: Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное.

В общий состав потерь ВСУ на Курском направлении вошли более 39 460 военнослужащих, 1 241 боевая бронированная машина, 1 100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 234 танка, 171 боевая машина пехоты, 123 бронетранспортера, 72 станции РЭБ, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 27 единиц инженерной и другой техники, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, семь транспортно-заряжающих машин, шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин, четыре РЛС противовоздушной обороны, командно-штабная машина.

Сутками ранее украинские формирования потеряли в Курской области более 400 военнослужащих.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. Правительство РФ решило предоставить жителям приграничья отсрочку от налогов до 1 декабря 2025 года, такая поддержка предусмотрена и для местного бизнеса. Врио губернатора Александр Хинштейн поручил пересмотреть порядок восстановления жилья, поврежденного в результате атак ВСУ.

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Алина Морозова