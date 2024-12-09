Жители Курской области получат отсрочку от уплаты налогов в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому жители Курской области могут получить отсрочку от уплаты налогов в 2024 году. Документ опубликован на сайте кабмина.

Решение распространяется на транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц. Уплатить их можно будет не до конца 2024 года, а до 1 декабря 2025-го.

Отсрочка предусмотрена для граждан, которые, по данным на 1 августа, были зарегистрированы в приграничных муниципалитетах, где введен режим контртеррористической операции, а в отношении жителей принято решение об отселении. Курскому правительству рекомендовали определить перечень таких территорий.

В начале сентября кабмин предоставил годовую отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов курским предпринимателям, зарегистрированным в приграничье. Также в отношении них на 12 месяцев приостановили проведение налоговых проверок.

Алина Морозова