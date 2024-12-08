За сутки ВСУ потеряли в Курской области 400 военнослужащих

На территории Курской области за сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 39 260 человек, 232 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1233 боевых бронированных машин, 1098 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, четыре РЛС ПВО, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Егор Якимов