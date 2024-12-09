Москалькова рассказала о переговорах по возвращению пропавших курян

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарату удалось установить судьбу «еще ряда пропавших без вести» жителей Курской области. Она добавила, что находится в контакте с украинской стороной и международными организациями, идут переговоры о возвращении пропавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Смогли установить судьбу еще ряда людей. Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников. Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной»,— сказала госпожа Москалькова «РИА Новости».

Местонахождение скольких человек из числа пропавших без вести удалось установить, омбудсмен не уточнила. При этом она сказала, что, по оценке администрации губернатора Курской области, количество пропавших может превышать 2 тыс.. На ее имя пришли обращения о поиске 537 человек.

Татьяна Москалькова добавила, что большинство пропавших курян стоит искать в Суджанском районе Курской области. Она также сказала, что сейчас идут переговоры об эвакуации жителей района через Белоруссию или Украину.

Бои на территории Курской области начались 6 августа. Бывший губернатор региона Алексей Смирнов сообщал, что на подконтрольной ВСУ территории проживали 2 тыс. человек. 22 ноября в Россию вернули 46 жителей Курской области, которые после начала вторжения оказались в Сумской области Украины.

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