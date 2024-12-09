Над посольством Сирии в Москве подняли флаг сирийской оппозиции

На здании посольства Сирии в Москве установили флаг сирийской оппозиции. В диппредставительстве сообщили ТАСС, что посольство работает в штатном режиме под новым флагом. Со здания накануне, 8 декабря, сняли государственный флаг Сирийской Арабской Республики и табличку с названием посольства.

Наступление антиправительственных войск в Сирии началось на прошлой неделе. Вчера, 8 декабря, утром они вошли в сирийскую столицу Дамаск и объявили о падении режима президента Башара Асада. Он сложил полномочия и покинул страну, отправившись, по данным СМИ, в Россию, где получил убежище. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Коалиция оппозиционных сил Сирии сообщила, что работает над тем, чтобы в стране немедленно начался переходный период.

Подробнее о свержении Асада — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».