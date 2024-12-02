У арестованного Виталия Кушнарева был обнаружен пистолет Colt при обысках

В ходе обысков у министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, в отношении которого было возбуждено дело о незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ), был изъят пистолет Colt. Об этом «Ъ-Юг» сообщил источник в правоохранительных органах.

Виталий Кушнарев был задержан с поличным при получении взятки 24 ноября в одном из ростовских ресторанов, где его заместитель Дмитрий Мамелко отмечал День рождения. Сумма взятки составила около 30 млн руб.

27 ноября Кировский районный суд Ростова избрал министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 24 января 2025 года.

Анастасия Казуков