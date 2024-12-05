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В Минобрнауки назвали драку иностранных студентов КФУ «бытовым инцидентом»

В Министерстве науки и образования России назвали драку с участием иностранных студентов КФУ «бытовым инцидентом». Об этом пресс-служба министерства сообщила РБК.

В Минобрнауки также отметили, что драка не имеет никакой политической подоплеки.

«Это бытовой инцидент, который усилиями руководства вуза был оперативно урегулирован. Никакой политической подоплеки в нем нет», — сообщили в пресс-службе министерства.

Драка с участием иностранных студентов произошла в очереди в помещении департамента внешних связей.

В результате инцидента были задержаны двое зачинщиков драки. Один из участников оказывал сопротивление при задержании и толкнул полицейского. В СК возбудили уголовное дело в отношении иностранца, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали призвал привлечь к ответственности полицейских, которые задержали иранских студентов после массовой драки у КФУ.

После конфликта с участием иностранных граждан руководство КФУ решило открыть три дополнительных пункта приема документов.

Диана Соловьёва

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