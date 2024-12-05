Вандалы сломали тактильную копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде вандалы сломали тактильную мини-копию памятника писателю Максиму Горькому в центре города. От фигуры остались только обувь и постамент, сообщили жители в соцсетях.
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Как писал «Ъ-Приволжье», уменьшенную копию скульптуры поставили на площади Горького в ноябре 2023 года. Тогда бронзовые макеты появились у 12 нижегородских достопримечательностей.
В середине ноября 2024 года вандалы отломали кресты у тактильных мини-копий двух церквей — Иоанна Предтечи и Рождественской на Рождественской улице. Восстановлением макетов занимается скульптор Кирилл Шаронов.