В Нижнем Новгороде установили 12 тактильных макетов памятников и зданий
В Нижнем Новгороде завершилась установка тактильных макетов городских достопримечательностей с описанием, сделанным азбукой Брайля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Макеты памятников и городских зданий являются частью проекта по формированию инклюзивной среды для нижегородцев и туристов с инвалидностями. Слабовидящие смогут потрогать макет и представить, как выглядит здание. А сделанное азбукой Брайля описание объекта, дополнит представление о нем.
Всего в Нижнем Новгороде установили 12 миниатюр: Памятник Минину и Пожарскому, здание Госбанка, памятник Чкалову, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, палаты Олисова, театр драмы, музей-усадьба Рукавишниковых, памятник Горькому, дворец труда, домик Петра, Чкаловская лестница.