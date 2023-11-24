В Нижнем Новгороде установили 12 тактильных макетов памятников и зданий

В Нижнем Новгороде завершилась установка тактильных макетов городских достопримечательностей с описанием, сделанным азбукой Брайля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода Следующая фотография 1 / 2 Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Макеты памятников и городских зданий являются частью проекта по формированию инклюзивной среды для нижегородцев и туристов с инвалидностями. Слабовидящие смогут потрогать макет и представить, как выглядит здание. А сделанное азбукой Брайля описание объекта, дополнит представление о нем.

Всего в Нижнем Новгороде установили 12 миниатюр: Памятник Минину и Пожарскому, здание Госбанка, памятник Чкалову, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, палаты Олисова, театр драмы, музей-усадьба Рукавишниковых, памятник Горькому, дворец труда, домик Петра, Чкаловская лестница.

Ирина Андреева