Водитель, обвиняемый в резонансном ДТП в Сочи, предстанет перед судом

Уголовное дело по факту ДТП, произошедшего летом 2024 года в поселке Аше Лазаревского района Сочи, направили в суд. В результате аварии 43-летняя женщина и 13-летний подросток получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел на автодороге Джубга — Сочи вечером 18 июня 2024 года. В районе поселка Аше 35-летний житель Туапсе за рулем KIA допустил столкновение с Mitsubishi, которая остановилась на проезжей части из-за предыдущего ДТП с участием мотоцикла.

От удара японскую иномарку отбросило на обочину, где находились люди. Пострадавшими оказались четверо человек, в том числе подросток, которому, как и 43-летней пострадавшей, был причинен тяжкий вред здоровью.

После завершения расследования уголовное дело передали в суд. Водителю автомобиля KIA грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

«Ъ-Сочи» писал, что до 20 лет тюрьмы грозит приезжей, подозреваемой в распространении наркотиков. Правоохранительные органы обнаружили у туристки 30 свертков N-метилэфедрона.

Мария Удовик