Прокурор Татарстана подал иск о конфискации имущества главы Бугульминского района

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует через суд изъять в доход государства имущество главы Бугульминского района Линара Закирова. Информация об этом опубликована на сайте Высокогорского районного суда Татарстана.

Иск подан в рамках закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Помимо мэра Бугульмы, ответчиками по делу указаны Фатыма Закирова и Альберт Газизов. В качестве третьего лица в процессе участвует администрация раиса Татарстана.

В четверг, 28 ноября, иск поступил на рассмотрение в Высокогорский районный суд Татарстана. Предварительное судебное заседание назначено на 13 декабря.

Анар Зейналов