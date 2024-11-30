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Прокурор Татарстана подал иск о конфискации имущества главы Бугульминского района

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует через суд изъять в доход государства имущество главы Бугульминского района Линара Закирова. Информация об этом опубликована на сайте Высокогорского районного суда Татарстана.

Иск подан в рамках закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Помимо мэра Бугульмы, ответчиками по делу указаны Фатыма Закирова и Альберт Газизов. В качестве третьего лица в процессе участвует администрация раиса Татарстана.

В четверг, 28 ноября, иск поступил на рассмотрение в Высокогорский районный суд Татарстана. Предварительное судебное заседание назначено на 13 декабря.

Анар Зейналов

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