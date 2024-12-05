Костин не исключил сохранение ставки ЦБ на уровне 21% в декабре

Есть шанс, что Центробанк в декабре сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считает глава ВТБ Андрей Костин. Заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть, конечно (шанс.— "Ъ"). Набиуллина говорит же, что необязательно»,— сказал глава ВТБ на полях Веронского евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).

При этом, по словам господина Костина, ЦБ пытается подавать жесткие сигналы о том, что ставка не будет снижаться, «а, может быть, и расти».

Вчера, 4 декабря, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что высокая ключевая ставка может продержаться в течение всего 2025 года. Он говорил со ссылкой на прогноз ВТБ, что на ближайшем заседании ЦБ повысит ставку до 23%.

25 октября регулятор повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордных 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала повышение ключевой ставки в декабре.

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».