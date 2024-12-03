До 20 лет тюрьмы грозит приезжей за незаконный оборот наркотиков в Сочи
В Сочи задержали 47-летнюю приезжую, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Подозреваемую остановили на улице Молодогвардейской в Хостинском районе курорта с 30 свертками N-метилэфедрона. В съемной квартире задержанной правоохранительные органы также обнаружили семь пакетов с этим наркотиком. Запрещенные вещества туристка прятала в цветочном горшке.
По данным из телефона задержанной полицейские обнаружили три тайника, где также хранились наркотики. Всего удалось изъять свыше 164 граммов N-метилэфедрона.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте осудили приезжего за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Фигуранта уголовного дела задержали со свертком на посту ДПС «Магри».