До 20 лет тюрьмы грозит приезжей за незаконный оборот наркотиков в Сочи

В Сочи задержали 47-летнюю приезжую, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подозреваемую остановили на улице Молодогвардейской в Хостинском районе курорта с 30 свертками N-метилэфедрона. В съемной квартире задержанной правоохранительные органы также обнаружили семь пакетов с этим наркотиком. Запрещенные вещества туристка прятала в цветочном горшке.

По данным из телефона задержанной полицейские обнаружили три тайника, где также хранились наркотики. Всего удалось изъять свыше 164 граммов N-метилэфедрона.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте осудили приезжего за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Фигуранта уголовного дела задержали со свертком на посту ДПС «Магри».

Мария Удовик