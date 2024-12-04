Пятеро дончан погибли в двух пожарах ранним утром

Два смертельных пожара произошли ранним утром 4 декабря в Ростовской области. Они унесли жизни пятерых человек, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, на месте стройки по ул. Каскадной в Ростове загорелась хозпостройка на площади 66 кв. м. Пожарные обнаружили там тела трех мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В Новошахтинске на ул. 9 мая произошел пожар в частном доме. Прибывшие на место спасатели потушили горящую на 60 кв. м. кровлю, из здания вынесли тела мужчины и женщины. Их передали медикам, которые констатировали смерть. Причины случившегося устанавливаются.

Дмитрий Ковалевский