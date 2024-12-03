Умер 19-кратный победитель турниров Большого шлема Нил Фрейзер

Австралийский теннисист, 19-кратный победитель турниров Большого шлема Нил Фрейзер умер в возрасте 91 года, сообщила Федерация тенниса Австралии. Фрейзер был первой ракеткой мира в 1959 и 1960 годах, с ним сборная Австралии четырежды выигрывала Кубок Дэвиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Нил Фрейзер родился 3 октября 1933 года в Мельбурне. Впервые принял участие в чемпионате Австралии в 1952 году. Спустя три года Фрейзер дошел до финала Уимблдонского турнира в мужском парном разряде, а в одиночном разряде стал победителем турнира Wimbledon Plate. В одиночном разряде он выигрывал турниры Большого шлема трижды, в мужском и смешанном парном разряде — 16 раз.

В 1984 году был внесен в Международный зал теннисной славы, в 1986 году — в Зал спортивной славы Австралии.