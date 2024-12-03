ФК «Ростов» задолжал Ростову около 6 млн рублей за аренду земли

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова требует с АО Футбольный клуб «Ростов» 6,7 млн руб. за аренду земельного участка на ул. Пойменной. Департамент заявил в арбитражный суд соответствующее заявление, в котором указал, что указанный участок был предоставлен клубу в 2021 году под строительство тренировочной базы. При этом ФК не внес арендную плату за период с апреля 2023 года по сентябрь 2024 года. Во внесудебном порядке добиться оплаты не удалось, поэтому департамент обратился в суд с требованием о взыскании.

Основным акционером АО Футбольный клуб «Ростов» является правительство Ростовской области, еще порядка 45% доли в АО имеют структуры известного ростовского предпринимателя Арташеса Арутюнянца. Он же является президентом ФК.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», АО Футбольный клуб «Ростов» обязали заплатить более 100 млн руб. московской фирме «СИК менеджмент групп», которая занимается выкупом и взысканием долгов.

Вадим Водолазов