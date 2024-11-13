За долю СИК

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (кассационный) отказал АО ФК «Ростов» в удовлетворении жалобы на решение ростовского арбитража о взыскании с клуба задолженности в размере 105 млн руб. в пользу московской фирмы «СИК менеджмент групп» (занимается выкупом и взысканием долгов). Об этом сообщается на сайте окружного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

ФК «Ростов» оспаривал взыскание долга, который возник еще в 2015 году, когда клуб испытывал серьезные финансовые проблемы, и у него не было денег даже на поддержание текущей деятельности.

Тогда ФК заключил договор займа с малоизвестной московской фирмой «Центр-М», получив от нее 200 млн руб.

Соглашение прописывало возврат займа через два года с уплатой 17,5% годовых, но в тот же день стороны подписали другой договор — о прощении долга.

Спустя пять лет к «Ростову» обратилась фирма «СИК менеджмент групп» с требованием вернуть 105 млн руб. Как выяснилось, фирма выкупила у «Центр-М» право требования на часть займа. Клуб отказал, сославшись на наличие договора о прощении долга. После этого «СИК менеджмент групп» обратилась в арбитраж с требованием о взыскании.

Спор прошел через все судебные инстанции, включая Верховный суд. В итоге ростовский арбитраж вынес решение в пользу «СИК менеджмент групп», признав, что соглашение о прощении долга между «Ростовом» и «Центр-М» является притворной сделкой, направленной на то, чтобы «придать правомерный вид передаче денежных средств с нарушением закона».

По ходу судебного разбирательства представители «Ростова» и «Центра-М» не смогли объяснить суду экономический смысл действий по заключению договора займа с одновременным прощением долга.

Также, клуб заявлял, что затребованная к взысканию сумма является для него значительной, и что ее потеря «приведет к негативным последствиям» и «воспрепятствует нормальной хозяйственной деятельности» футбольного АО.

Основным акционером АО Футбольный клуб «Ростов» является правительство Ростовской области, еще порядка 45% доли в АО имеют структуры известного ростовского предпринимателя Арташеса Арутюнянца. Он же является президентом ФК.

АО Футбольный клуб «Ростов» по итогам 2023 года получило 2,52 млрд руб. выручки от основной деятельности и 360 млн руб. чистой прибыли.

Вадим Водолазов