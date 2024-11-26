На Среднем Урале до 170 тыс. руб увеличат выплаты детям-сиротам на ремонт жилья

Правительство Свердловской области увеличит единовременные денежные выплаты для детей-сирот на ремонт жилья со 100 тыс. руб до 170 тыс. руб в 2025 году. Как сообщили в департаменте информполитики региона, размер выплаты не менялся с 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Стоимость строительных и ремонтных работ, а также материалов существенно выросла. Поэтому предложили увеличить размер единовременной денежной выплаты на ремонт жилья данной категории свердловчан»,— рассказал министр соцполитики региона Андрей Злоказов.

По данным департамента, выплаты в следующем году получат около 190 человек. На это из бюджета региона потратят более 32 млн руб.

Виталий Красиков