Бывший советник главы Башкирии останется под арестом до 16 февраля

Верховный суд Башкирии сегодня оставил без изменений постановление Кировского райсуда Уфы о продлении меры пресечения бывшему советнику главы Башкирии по науке, экс-гендиректору АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» Руслану Казыханову. Как сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики, суд первой инстанции, который рассматривает дело, оставил его под стражей до 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Руслан Казыханов обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Казыханов был задержан в декабре 2023 года. Как полагает следствие, обвиняемый, намереваясь похитить более 119 млн руб., выделенных из федерального бюджета АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан», с сентября по декабрь 2022 года заключил два контракта с «УК НОЦ», где был ответственным секретарем наблюдательного совета. В рамках договоров общей стоимостью 18,3 млн руб. возглавляемая им организация должна была разработать концепцию изменений в образовательном ландшафте Башкирии, а также реализовать мероприятия Евразийского научного-образовательного центра мирового уровня. Контракты фактически не были исполнены, но в декабре 2022 года Руслан Казыханов, по мнению следствия, составил подложные акты сдачи-приемки работ.

На его имущество и средства общей стоимостью более 13 млн руб. был наложен арест.

Майя Иванова