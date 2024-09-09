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ВС Башкирии продлил арест экс-советнику главы республики по науке

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе решение Кировского районного суда Уфы, который в конце августа продлил до 16 ноября арест бывшему советнику главы Башкирии по науке, экс-гендиректору АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» Руслану Казыханову. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Вопрос о продлении меры пресечения был рассмотрен в рамках первого предварительного заседания по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Руслан Казыханов был задержан в декабре 2023 года. По версии следствия, обвиняемый, чтобы похитить более 119 млн руб., выделенных из федерального бюджета АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан», с сентября по декабрь 2022 года заключил два контракта с «УК НОЦ», в котором был ответственным секретарем наблюдательного совета. В рамках договоров общей стоимостью 18,3 млн руб. возглавляемая им организация должна была разработать концепцию изменений в образовательном ландшафте Башкирии, а также реализовать мероприятия Евразийского научного-образовательного центра мирового уровня. Фактически контракты не были исполнены, но в декабре 2022 года Руслан Казыханов составил подложные акты сдачи-приемки работ.

На имущество и деньги обвиняемого общей стоимостью более 13 млн руб. был наложен арест.

Майя Иванова

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