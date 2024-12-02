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В Советском районе Казани ряд домов на 6 улицах останется без воды почти на сутки

В Казани в ряде домов Советского района отключат воду почти на сутки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

В Советском районе Казани ряд домов на 6 улицах останется без воды почти на сутки

В Советском районе Казани ряд домов на 6 улицах останется без воды почти на сутки

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Советском районе Казани ряд домов на 6 улицах останется без воды почти на сутки

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Водоснабжение прекратят с 9:00 5 декабря до 6:00 6 декабря в ряде домов на ул. 1-я Владимирская, Каспийская, Коновалова, Ново-Азинская, Олонецкая и Халитова. Причиной отключения воды назвали аварийные работы на ул. Коновалова.

Ранее в ноябре на сутки отключили водоснабжение в двух поселках Советского района Казани.

Диана Соловьёва

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