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В двух поселках Советского района Казани на сутки отключат воду

В поселках Нагорный и Новая Сосновка Советского района Казани с 9:00 12 ноября до 9:00 13 ноября отключат водоснабжение для подключения нового участка водопровода к централизованным сетям. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Отключение затронет весь поселок Нагорный, за исключением улиц Альметьевская, Белогорская, Березка, Динамо, Пешеходная, Рудная, Самодеятельности и Ягодная (дома 1–52). В поселке Новая Сосновка вода будет отсутствовать на всех улицах, кроме Гагарина, Мадлен, Окружной, Продольной, Раздольной, Утренней и Шоссейной.

На время отключения воды будут организованы автоцистерны по заявкам жителей.

Анар Зейналов

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