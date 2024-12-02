32% работающих жителей Казани сообщили о ссорах с коллегами из-за составления графика отпусков, об этом сообщили в исследовании сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 32% казанцев рассказали о ссорах с коллегами из-за графика отпусков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ 32% казанцев рассказали о ссорах с коллегами из-за графика отпусков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В каждом шестом коллективе конфликты из-за планирования отпусков приходится решать кадровикам или руководству. В 79% случаев споры возникают из-за летнего отдыха.

Большинство горожан (62%) не сталкиваются на работе с разногласиями по поводу отпусков. Молодые работники реже участвуют в таких конфликтах, чем их старшие коллеги. Мужчины упоминали о спорах реже женщин.

Ранее 14% жителей Казани рассказали о случаях увольнения сотрудников из компании из-за неподобающего поведения на корпоративе.

Диана Соловьёва