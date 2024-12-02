Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

32% казанцев рассказали о ссорах с коллегами из-за графика отпусков

32% работающих жителей Казани сообщили о ссорах с коллегами из-за составления графика отпусков, об этом сообщили в исследовании сервиса SuperJob.

32% казанцев рассказали о ссорах с коллегами из-за графика отпусков

32% казанцев рассказали о ссорах с коллегами из-за графика отпусков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

32% казанцев рассказали о ссорах с коллегами из-за графика отпусков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В каждом шестом коллективе конфликты из-за планирования отпусков приходится решать кадровикам или руководству. В 79% случаев споры возникают из-за летнего отдыха.

Большинство горожан (62%) не сталкиваются на работе с разногласиями по поводу отпусков. Молодые работники реже участвуют в таких конфликтах, чем их старшие коллеги. Мужчины упоминали о спорах реже женщин.

Ранее 14% жителей Казани рассказали о случаях увольнения сотрудников из компании из-за неподобающего поведения на корпоративе.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...