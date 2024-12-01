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14% казанцев сообщили об увольнениях из-за плохого поведения на корпоративе

По результатам опроса сервиса SuperJob, 14% жителей Казани сообщили о случаях увольнений сотрудников из-за неподобающего поведения на корпоративах. Об этом рассказали в пресс-службе портала.

6% указали на то, что увольнение из-за ненадлежащего поведения на корпоративе было инициировано сотрудником, а 8% — руководством. Мужчины чаще вспоминали подобные истории увольнения. Среди респондентов чаще всего с такими случаями сталкивались казанцы старше 45 лет, чем молодежь.

Из опрошенных 6% эйчаров указали на случаи увольнения из-за ненадлежащего поведения на мероприятиях. 3% работников сообщили о том, что сотрудник уволился по своей инициативе, еще 3% — что решение о расставании приняло руководство.

78% работников не смогли вспомнить случаи увольнения из-за ненадлежащего поведения на корпоративе.

Диана Соловьёва

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