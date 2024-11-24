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До конца 2024 года в Казани начнут выдавать визы в Китай

До конца 2024 г. в Казани откроется новое отделение при Генеральном консульстве КНР, которое будет выдавать визы в Китай. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, передает «Татар-информ».

Сейчас консульское отделение находится на стадии строительства. По мнению Талии Минуллиной, новый объект серьезно повлияет на сферу туризма в положительную сторону.

Руководитель Агентства инвестиционного развития сообщила, что в Казани необходимы инфраструктурные проекты, нацеленные на увеличивающееся число китайских туристов.

Диана Соловьёва

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