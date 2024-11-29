СК возбудил дело о халатности из-за протекающей крыши дома в Челябинске

Следственный отдел по Советскому району Челябинска возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после проверки дома с протекающей крышей на улице Блюхера. Устанавливаются сотрудники администрации города и Госжилинспекции, виновные в нарушении прав жильцов, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, права и законные интересы жителей двухэтажного многоквартирного дома №11 на улице Блюхера были существенно нарушены вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками администрации Челябинска и главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» по обслуживанию здания, а также несвоевременного рассмотрения вопроса о признании его здания непригодным для жизни. В результате челябинцы были вынуждены проживать в опасных условиях.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также конкретных виновных лиц. В СУ СК по региону подчеркивают, что в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о доследственной проверке по информации о нарушении прав челябинцев СК сообщал несколько дней назад. Жители дома на Блюхера жаловались на плохое состояние кровли, из-за чего квартиры постоянно топит после дождей. Здание попало в проект комплексного развития территорий, утвержденный администрацией Челябинска в 2022 году. Он подразумевает застройку квартала в районе улиц Блюхера, Тарасова, Сулимова и Омская.