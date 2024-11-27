СК проводит проверку информации о затоплении квартир в Челябинске

Управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку информации о затоплении квартир в доме №11 по улице Блюхера. Она организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, информация о подтоплении была размещена в СМИ и социальных сетях. Жители дома жаловались на плохое состояние кровли, из-за которого квартиры постоянно топит после дождей. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.

Двухэтажный многоквартирный дом №11 по улице Блюхера был построен в 1950-х годах. Это здание попало в программу реновации. В 2022 году администрация Челябинска утвердила проект застройки квартала в районе улиц Блюхера, Тарасова, Сулимова и Омская.