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Коммерсантъ FM
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FT: место заседаний Верховной рады перенесли в новое место из-за «Орешника»

Украинские власти перенесли заседания Верховной рады из здания на улице Грушевского в охраняемый правительственный район. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT). Отмечается, что такое решение принято в связи с возможностью нового удара российской баллистической ракетой «Орешник».

«Угроза (новых ударов по центрам принятия решений в Киеве.— "Ъ") появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу (22 ноября.— "Ъ") из-за сообщения о ракетной опасности»,— говорится в статье.

Британские журналисты узнали, что в секретное место также были перемещены администрация президента Украины Владимира Зеленского, кабинет министров и украинский Нацбанк.

Накануне президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что Россия продолжит боевые испытания «Орешника», поскольку Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и других городах. Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины, добавил российский президент.

Он раскрыл подробности атаки, заявив, что в ночь на 28 ноября Россия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 117 целей. За последние два дня, по словам господина Путина, Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ударах ATACMS, сказал, что терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать.

Подробности — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».

Фотогалерея

Какое дальнобойное оружие угрожает России

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т&lt;br> На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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