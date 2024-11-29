FT: место заседаний Верховной рады перенесли в новое место из-за «Орешника»

Украинские власти перенесли заседания Верховной рады из здания на улице Грушевского в охраняемый правительственный район. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT). Отмечается, что такое решение принято в связи с возможностью нового удара российской баллистической ракетой «Орешник».

«Угроза (новых ударов по центрам принятия решений в Киеве.— "Ъ") появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу (22 ноября.— "Ъ") из-за сообщения о ракетной опасности»,— говорится в статье.

Британские журналисты узнали, что в секретное место также были перемещены администрация президента Украины Владимира Зеленского, кабинет министров и украинский Нацбанк.

Накануне президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что Россия продолжит боевые испытания «Орешника», поскольку Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и других городах. Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины, добавил российский президент.

Он раскрыл подробности атаки, заявив, что в ночь на 28 ноября Россия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 117 целей. За последние два дня, по словам господина Путина, Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ударах ATACMS, сказал, что терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать.

Подробности — в материале Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».